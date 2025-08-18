Süleyman Şahan, Muhtarların Sorunlarını Dinledi

Süleyman Şahan, Muhtarların Sorunlarını Dinledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, köy ve mahalle muhtarlarının sorunlarını dinleyerek köy yolları için ayrılan bütçenin tamamının kullanılacağını açıkladı. Ayrıca, içme suyu kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, ilçede görev yapan köy ve mahalle muhtarlarının sorunlarını dinledi.

Millet Bahçesinde düzenlenen buluşmada konuşan Şahan, köy yolları için ayrılan bütçenin tamamının kullanılacağını ve bozuk köy yolu kalmayacağını söyledi.

Muhtarların yol, su ve elektrik gibi ortak sorunlarının çözümü için not aldıklarını belirten Şahan, özel idarenin köy yollarında çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Şahan, yer altı sularının tükenmemesi için içme suyunun bahçe ve bağ sulamasında kullanılmaması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz

Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar

Türkiye'nin yanı başında gerilim tavan! 50 bin asker sevk edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.