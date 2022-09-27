Sulama kanalında yaralı halde bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı Güncel Haberler Sulama kanalında yaralı halde bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde sulama kanalında yaralı halde bulunan puhu kuşu, tedavi altına alındı. Sulama kanalında yaralı halde bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı ÇANKIRI - Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde sulama kanalında yaralı halde bulunan puhu kuşu, tedavi altına alındı. Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde, Kızılırmak Sulama Birliği Başkanı Levent Özdemir, sulama kanalı etrafında dolaşırken yaralı halde puhu kuşu buldu. Yaralı puhu kuşunu kanaldan çıkartan Özdemir, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Çankırı Şube Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaralı puhu kuşunu Özdemir'den teslim aldı. Yaralı puhu kuşu, hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Arslan Çankırı Güncel Haberler

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