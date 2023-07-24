Sulama kanalında kaybolan kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 2 kuzen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için sulama kanalına giren biri 13, diğeri 16 yaşında olan İbrahim Halil Artut adlı aynı isme sahip kuzenler, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Dün akşam saatlerinden itibaren sürdürülen çalışmaların ardından kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Çocukların cenazeleri, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.