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SULAMA KANALINA GİREN AYŞE'NİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

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Sulama kanalına giren Ayşe kayboldu, annesi gözyaşlarıyla çalışmaları izledi (2)Adana'da girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan Ayşe Çetin'in, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

Sulama kanalına giren Ayşe kayboldu, annesi gözyaşlarıyla çalışmaları izledi (2)

Adana'da girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan Ayşe Çetin'in, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Dalgıç polislerin kıyıya çıkardığı Çetin'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ayşe Çetin Adana Güncel Haberler

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