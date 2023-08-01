SULAMA KANALINA GİREN AYŞE'NİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
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Sulama kanalına giren Ayşe kayboldu, annesi gözyaşlarıyla çalışmaları izledi (2)Adana'da girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan Ayşe Çetin'in, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.
Sulama kanalına giren Ayşe kayboldu, annesi gözyaşlarıyla çalışmaları izledi (2)
Adana'da girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan Ayşe Çetin'in, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Dalgıç polislerin kıyıya çıkardığı Çetin'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel