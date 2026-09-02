Haberler

Tarsus'ta Sulama Kanalına Düşen İki Kardeşten Biri Hayatını Kaybetti

Tarsus'ta Sulama Kanalına Düşen İki Kardeşten Biri Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen iki kardeşten 9 yaşındaki Mazin Halaf boğuldu. 6 yaşındaki Y.H. ise vatandaşlarca sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Mazin Halaf'ın cansız bedeni, düştüğü noktanın yaklaşık 300 metre ilerisinde dalgıç polisler tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen iki kardeşten 9 yaşındaki Mazin Halaf'ın boğuldu. Vatandaşlarca sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Y.H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Tarsus ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı çevresinde yürüyen Mazin Halaf ve kardeşi Y.H., henüz belirlenemeyen bir nedenle suya düştü. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine Y.H., vatandaşların tarafından sudan çıkarılarak olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Y.H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

300 METRE İLERİDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Suda kaybolan Mazin Halaf için bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Sulama kanalında arama çalışması başlatan ekipler, çocuğun cansız bedenini düştüğü noktanın yaklaşık 300 metre ilerisinde buldu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Mazin Halaf'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morga götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var

Pek çok ülkeye füze yağıyor! Ölü ve yaralılar var
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor

"Hava sahasını kapatıyoruz, yolcu uçakları dikkat etsin"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada

Yarı çıplak halde minibüse bindi! Sonrasında yaptıkları akılalmaz

Yolun ortasında akılalmaz görüntü
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan evin sırrı çözüldü
Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar

Almanya saldırıdan Rusya'yı suçladı, ilk misillemeyi yaptı
Milyonların sinir uçlarıyla oynayan Diego Carlos yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı