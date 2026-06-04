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Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde Milleyha Sulak Alanı'na 5 yavru köpek bırakan iki kişiye, köpek başına 108 bin lira olmak üzere toplam 540 bin lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

540 BİN LİRA CEZA

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Milleyha Sulak Alanı'na kamyonetle 5 yavru köpek bırakan kişilerin B.Ş. ve C.A. olduğu belirlendi. Şüphelilerde yapılan görüşmede, B.Ş.'nin bir köpeğin 5 yavrusu olduğunu öğrendiğini, bina sakinlerinin yavru köpeklerden rahatsız olması üzerine Antakya'daki hayvan barınağıyla iletişime geçtiğini, ancak köpeklerin yaşlarının küçük olması nedeniyle barınağa alınmadığını söylediği, bunun üzerine onları Milleyha bölgesine bıraktığını anlattığı öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile yapılan görüşmenin ardından, iki şapheliye köpek başına 108 bin lira olmak üzere toplam 540 bin lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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