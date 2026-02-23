Haberler

Savaş Sebebiyle Yerlerinden Edilen Sudanlı Mültecilerin İlk Grubu Ülkelerine Döndü

Güncelleme:
Sudan'ın Port Sudan kentinde, savaş nedeniyle 3 yıl önce Uganda'ya kaçan Sudanlı mültecilerin ilk grubu, gönüllü olarak ülkesine döndü.

PORT SUDAN, 23 Şubat (Xinhua) -- Sudan'ın doğusundaki Port Sudan kentinde yer alan Port Sudan Uluslararası Havalimanı'nda Uganda'dan dönen Sudanlı mülteciler görülüyor, 20 Şubat 2026.

Savaş sebebiyle 3 yıl önce Uganda'ya kaçmak zorunda kalan Sudanlı mültecilerin ilk grubu cuma günü gönüllü olarak ülkelerine döndü. (Fotoğraf: Fayez Elzaki/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
