Sudan Türkiye Mezunları Derneğindeki Türkçe kursiyerleri sertifikalarını aldı

Sudan Türkiye Mezunları Derneğinin düzenlediği Türkçe kurslarında başarılı öğrencilere sertifikaları törenle dağıtıldı.

Hartum Yunus Emre Enstitüsündeki (YEE) programa, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, kursiyerler ve aileleri katıldı.

Kursiyerlerin Türkçe şiir, şarkı okuduğu ve taklit gibi sunumlar yaptığı programda, A1 seviyesini başarıyla tamamlayan 50 öğrenciye sertifikaları verildi.

Büyükelçi Neziroğlu, konuşmasında, "Sudan ve Türkiye iki kardeş ülkedir. Bu kardeşlik kıyamete kadar güçlenerek devam edecek. Türkiye olarak da bütün kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla Sudan halkının yanında olmaya gayret edeceğiz." ifadesini kullandı.

Neziroğlu, sergiledikleri performans ve Türkçeye ilgilerinden dolayı tebrik ettiği öğrencilerin seviyelerinin iyi olduğunu belirtti. Büyükelçi Neziroğlu, öğrencilerin Türkçe sayesinde kolayca iş bulabileceklerini dile getirdi.

Öğrencilerden Reyyan Nuruddaim AA muhabirine, Türkçe şarkıları çok sevdiğini ve bu parçaları daha iyi anlayabilmek için Türkçe öğrendiğini söyledi.

Türkiye'nin güzelliğinden ötürü Türkçe öğrendiğini belirten öğrenci Huyam Ahmed ise Türkiye'ye gidince öğrendiği dil sayesinde daha çok eğleneceğini ve pazarlık yapabileceğini dile getirdi.

Dernek Kasım 2020'den itibaren düzenlediği Türkçe kurslarında 180 kişiye eğitim verdi.