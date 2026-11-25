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Sudan hükümeti, Etiyopya'nın Sudanlı taraflar arasında barış görüşmeleri düzenleme teklifini ülkenin tarafsız olmadığı gerekçesiyle reddetti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yayımlanan hükümet açıklamasında, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Sudanlı tarafları bir araya getirerek kapsamlı bir ulusal diyalog başlatma teklifinin reddedildiği bildirildi.

Açıklamada, Sudan'ın söz konusu teklifi kabul etmesi için ev sahibi ülkenin tarafsızlığının ve Sudan'ın egemenliğine saygı gösterilmesinin temel şartlar olduğu vurgulandı.

Etiyopya yönetiminin Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) destek verdiği ve Sudan'ı hedef alan insansız hava araçlarının (İHA) Etiyopya topraklarından havalandırıldığı yönündeki suçlamaların yinelendiği açıklamada, bu nedenle Addis Ababa yönetiminin diyalog sürecine ev sahipliği yapma veya süreci kolaylaştırma konusunda gerekli tarafsızlık şartını karşılamadığı ifade edildi.

İddiaların aydınlatılması ve sorumluların belirlenmesi için bağımsız soruşturma yürütülmesi istenen açıklamada, Sudan'ın egemenliğini korumak için gerekli diplomatik ve hukuki adımları atma hakkının saklı tutulduğu belirtildi.

Afrika Birliği (AfB) ile ilgili bölgesel ve uluslararası aktörlere ise Sudan'ın tutumuna saygı gösterme ve Etiyopya'yı diyalog sürecinin dışında tutma çağrısı yapıldı.

Etiyopya, Sudan'da ulusal birlik hükümeti kurulmasını önermişti

Etiyopya Başbakanı Ahmed, dün yaptığı açıklamada, Sudan'daki askeri, siyasi ve sivil grupları kapsayacak ulusal diyalog girişimini duyurmuştu.

Abiy, Etiyopya'nın görüşmelere ev sahipliği yapmaya ve süreci desteklemeye hazır olduğunu belirterek, taraflara eşit mesafede duracaklarını ve herhangi bir siyasi çıkar gözetmediklerini savunmuştu.

Etiyopya, Sudan'daki siyasi krizin çözümü için daha önce de arabuluculuk girişimlerinde bulunmuştu.

Ahmed, Kasım 2023'te Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan ile Addis Ababa'da bir araya gelmiş, Haziran 2019'da ise eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in devrilmesinin ardından Sudan'daki askeri yönetim ile muhalif gruplar arasında arabuluculuk yapmaya çalışmıştı.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan ordusu ile HDK arasında, paramiliter gücün düzenli orduya entegre edilmesi konusunda yaşanan anlaşmazlıkların ardından Nisan 2023'te çatışmalar başlamıştı.

On binlerce kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin yerinden edildiği çatışmalarda hastaneler ve diğer sağlık tesisleri başta olmak üzere sivil altyapı da büyük zarar gördü.

Kaynak: AA