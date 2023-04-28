Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sudan'dan 170 Türk vatandaşı askeri kargo uçağı ile Türkiye'ye getirildi

Sudan'dan 170 Türk vatandaşı askeri kargo uçağı ile Türkiye'ye getirildi

Güncel Haberler

SUDAN'da 15 Nisan'da başlayan iç çatışmalar nedeniyle ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.

SUDAN'da 15 Nisan'da başlayan iç çatışmalar nedeniyle ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Sudan'ın Port Sudan şehrinden havalanan A-400M tipi askeri kargo uçağı 170 Türk vatandaşı tahliye edilerek gece saatlerinde İstanbul Havalimanına getirildi.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süren çatışmalar nedeniyle yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Sudan'ın Port Sudan şehrinden havalanan A-400M tipi askeri kargo uçağı 170 Türk vatandaşını tahliye etti. Askeri uçakla tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan uçak gece saat 02.30 sıralarında İstanbul Havalimanına indi. Uçaktan inen Türk vatandaşları pasaport işlemlerinin ardından otobüslerle terminalden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Güncel

İstanbul Sudan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title