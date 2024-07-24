Sudan'daki savaş sağlık sektörüne büyük zarar verdi

OMDURMAN (SUDAN), 24 Temmuz (Xinhua) -- Sudan Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında devam eden savaşın ülkenin sağlık sektörüne büyük zarar verdiğini belirtti. Bakan, hastaneler ile sağlık merkezlerindeki zararın boyutunun yaklaşık 11 milyar ABD dolarına ulaştığını ifade etti.