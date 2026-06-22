Haberler

Albüm: Uluslararası Göç Örgütü: Sudan Dünyanın En Büyük Yerinden Edilme Krizlerinden Biriyle Karşı Karşıya

Albüm: Uluslararası Göç Örgütü: Sudan Dünyanın En Büyük Yerinden Edilme Krizlerinden Biriyle Karşı Karşıya
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Göç Örgütü, Sudan'da Nisan 2023'te başlayan çatışmalar öncesinde 2,8 milyon olan yerinden edilmiş kişi sayısının 2024 sonunda 16 milyona yaklaştığını ve ülkenin dünyanın en büyük yerinden edilme krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

EL TİNA, 22 Haziran (Xinhua) -- Uluslararası Göç Örgütü, Sudan'da Nisan 2023'te patlak veren çatışmalardan önce ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 2,8 milyon kişi bulunduğunu ve bu sayının giderek yükseldiğini açıkladı.

Bu sayının 2024 yılının sonlarında, ülke içinde yaklaşık 12 milyon ve komşu ülkelerde yaklaşık 4,3 milyon olmak üzere 16 milyona yakın yerinden edilmiş kişi ve mülteciyle zirveye ulaştığını belirten örgüt, Sudan'ın dünyanın en büyük yerinden edilme krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
Levent Koç, AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

CHP'den ayrılan başkan AK Parti'de! Erdoğan'ın elini öpüp rozeti taktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş'tan 'İmamoğlu'nun güdümündeki partide yer almam' resti

Tüm dengeleri değiştirecek iddia! Mansur Yavaş'tan İmamoğlu resti
İnsan olan bunu nasıl yapar? Bu görüntüye büyük tepki var

İnsan olan bunu nasıl yapar? İnfial yaratan görüntü

Jose Mourinho'dan ayrılığa veto

Takımda kalacak mı, gönderilecek mi? Jose Mourinho kararını verdi
Kılıçdaroğlu da katıldı! Özel'in cenazeye gönderdiği çelenkteki yazı anında kaldırıldı

Özgür Özel'den cenazeye damga vuran çelenk
Paralar TEM'e saçıldı, herkes toplamak için birbiriyle yarıştı

Deste deste para TEM'e saçıldı, toplamak için birbiriyle yarıştılar
Dua ederek sahaya çıktılar! İkinci yarıda rakibin içinden geçtiler

Dua ederek sahaya çıktılar! İkinci yarı Barcelona'ya döndüler
Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu

Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu