Sudan'da son 7 günde 19'dan fazla elektrik tesisi saldırılara hedef oldu

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Sudan ordusunun son 2 ayda 180'den fazla insansız hava aracı (İHA) tespit ettiği, ülkede devam eden çatışmalarda enerji tesisleri ve sivil altyapıya yönelik saldırıların yoğunlaştığı bildirildi.

Sudan Tribune internet sitesinin askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ordunun hava savunma birimleri, son 2 ayda 180'den fazla İHA'nın hareketini takip etti.

Kaynak, İHA'ların büyük bölümünün etkisiz hale getirildiğini ancak bazılarının hedeflerine ulaştığını belirtti.

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda, son dönemde İHA saldırılarının öne çıktığı aktarıldı.

Son 7 günde ülkenin farklı eyaletlerinde 19'dan fazla elektrik tesisinin saldırılara hedef olduğu, bunlar arasında başkent Hartum'un batısındaki Umdurman kentinde bulunan El-Merhiyat elektrik tesisinin de yer aldığı belirtildi.

Aynı dönemde, aralarında Güney Darfur eyaletinin merkezi Nyala'daki pazarın da bulunduğu 6 pazar yerinin bombalandığı kaydedildi.

HDK'nin ülkenin kuzey, doğu ve orta kesimlerinde bulunan Ed-Debbe, Merve, Atbara, El-Fav ve El-Cuneyd'deki elektrik üretim ve dağıtım tesislerini hedef aldığı ifade edildi.

Sudan ordusunun ise HDK'nin ikmal hatlarını kesmek amacıyla karargahlarını ve askeri birliklerinin hareketlerini hedef aldığı belirtildi.

BM'den altyapıya yönelik saldırılara tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Sudan Mukim ve İnsani Yardım Koordinatörü Denise Brown, yaptığı açıklamada, enerji ve yakıt tesislerine yönelik saldırıların milyonlarca sivil için doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti.

Elektrik ve yakıt tesislerinin tekrar tekrar hedef alınmasının hiçbir gerekçesi olamayacağını vurgulayan Brown, saldırılardan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Brown, BM üyesi ülkelere gerilimin azaltılması ve silah sevkiyatının durdurulması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Kaynak: AA