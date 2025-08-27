Sudan'da Şiddetli Yağışlar 14 Can Aldı

PORT Sudan'ın Nil Nehri ve Sinnar eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bazı evlerin çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberlerine göre, ülkenin kuzeyindeki Nil Nehri eyaletinin merkezi ed-Damer'de etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle bazı evler çöktü. Kentte evleri yıkılan 10 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin güneydoğusundaki Sinnar eyaletinin Dindir şehrinde de yağışlar nedeniyle yaşadıkları evin çökmesi sonucu anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.

Sudan'da temmuz ve ekim ayları arasında etkili olan yağmurların yol açtığı sel ve taşkınlarda her yıl 100'ü aşkın kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.