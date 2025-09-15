Sudan'da Sağanak ve Seller 21 Bin Aileyi Etkiledi

PORT Sudan'da haziran sonundan bu yana 11 eyalette etkili olan sağanak ve sellerden 21 binden fazla ailenin etkilendiği bildirildi.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen hafta boyunca yağışların ve sellerin etkili olduğu Cezira ve Gadarif eyaletlerinde, 3 bin 639 ailenin zarar gördüğü ifade edildi.

Ülkenin 18 eyaletinden 11'inin sağanak ve sellerden etkilendiği kaydedilen açıklamada, 30 Haziran-14 Eylül'de hava koşullarından etkilenen aile sayısının 21 bin 811'e yükseldiği belirtildi.

Sudan'da temmuz ila ekim aylarında etkili olan yağış döneminde meydana gelen sel ve taşkınlarda her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.