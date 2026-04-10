DSÖ: Sudan'da nüfusun yüzde 41'i acil sağlık yardımına ihtiyaç duyuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sudan Temsilcisi Shible Sahbani, Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların devam ettiği Sudan'da nüfusun yüzde 41'inin hayatta kalmak için acil sağlık yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Sahbani, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'da 4. yılına giren savaşın, su ve sağlık gibi temel hizmetlere erişimi engellediğini belirten Sahbani, bu durumun ülkeyi dünyanın en büyük insani krizine sürüklediğini kaydetti.

Sahbani, "Sudan nüfusunun yüzde 41'i (yaklaşık 21 milyon kişi) hayatta kalmak için acil sağlık yardımına ihtiyaç duyuyor. Son zamanlardaki geri dönüşlere rağmen 13,6 milyon insan hala Sudan içinde veya komşu ülkelerde yerinden edilmiş durumda." dedi.

"DSÖ, sağlık hizmetlerine yönelik 217 saldırıyı doğruladı"

DSÖ'nün, 3 yıldır devam eden savaşta sağlık hizmetlerine yönelik 217 saldırıyı doğruladığını belirten Sahbani, bu saldırılarda 2 bin 52 ölüm ve 810 yaralanma yaşandığını aktardı.

Sahbani, "Saldırıların 16'sı son 3 ayda gerçekleşti ve bu saldırılar, 194 ölüm ile 320 yaralanmaya yol açtı. 2025 yılının başından bu yana saldırıların sıklığı ve ölümcüllüğü arttı." diye konuştu.

Salgınların yayıldığına da işaret eden Sahbani, birçok eyalette sıtma, dang humması, kızamık, çocuk felci ve difteri hastalıklarının bildirildiğini söyledi.

Sahbani, DSÖ'nün Nisan 2023'ten bu yana Sudan'da sürekli sağlık desteği sağladığını belirtti.

Sudan'da sağlık sektörünün 2026'da insani yardım müdahalesi için 325,3 milyon dolara, DSÖ'nün ise 167 milyon dolara ihtiyacı olduğuna işaret eden Sahbani, "DSÖ, erişilebilir eyaletlerde sağlık sisteminin erken iyileşmesini ve rehabilitasyonunu desteklerken insani krize müdahale etmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.