Haberler

Sudan'ın Batı Kordofan eyaletinde kolera salgınında 30 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sudan'ın Batı Kordofan eyaletinde 20 Haziran'dan bu yana etkili olan kolera salgınında 30 kişi öldü, 800 vaka tespit edildi. Yetkililer acil tıbbi yardım çağrısı yaparken, ülkede devam eden çatışmalar ve açlık krizi endişeyi artırıyor.

Sudan'ın Batı Kordofan eyaletinde etkisini artıran kolera salgınında 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sudan'da faaliyet gösteren Dar Hamar Acil Durum Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, 20 Haziran'dan bu yana kolera salgının Batı Kordofan eyaletine bağlı Vad Banda ve En-Nehud bölgeleri ile çevredeki köylerde görüldüğü belirtildi.

Köylerde 800 kolera vakasının tespit edildiği aktarılan açıklamada, salgın nedeniyle 30 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, insani yardım kuruluşları ve sağlık yetkililerine ilaç, serum ve tıbbi malzeme desteği sağlanması için acil müdahale çağrısı yapıldı.

Öte yandan Sudan Sağlık Bakanlığı, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, Batı ve Kuzey Kordofan eyaletlerinde 127 kişinin hayatını kaybettiğini, 911 kolera vakasının kayıtlara geçtiğini duyurmuştu.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, ülkede milyonlarca kişi de açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli futbolcu Can Uzun'un kız arkadaşından olay açıklama: Beni aldattı

Türk milli futbolcunun ihanetine uğradı: Beni aldattı
Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreninde Trump'a suikast çağrısı

Hamaney’in cenaze töreninde suikast çağrısı! Yüz binler yemin etti
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu

Milyonlara rahat nefes aldıracak ödeme takvimi belli oldu
2 bin TL'lik bakımdan kaçınan sürücülere 50 bin TL'lik klima faturası

2 bin TL'lik bakımdan kaçınan sürücülere 50 bin TL'lik fatura
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu

Gurbetçiye ağır fatura: Aracını verdi, hem paradan hem arabadan oldu
Anlaşıldı! Amedspor'a Kosovalı milli stoper

Anlaşıldı: Amedspor'a milli stoper!