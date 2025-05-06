Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri ile Mücadeleye Devam Edileceği Vurgulandı

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, "Hepimiz bu milisleri (Hızlı Destek Kuvvetleri) ve işbirlikçilerini yeneceğiz." dedi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, bu sabah saldırıya uğrayan ve dumanların yükseldiği Güney Limanı önünden açıklama yaptı.

Burhan, açıklamada, sivil veya askeri tesislerin herhangi bir şekilde tahrip edilmesinin "yalnızca Sudan halkının sabrını ve uyumunu artıracağını" vurguladı.

Sudan halkının bu tür olaylardan endişe duymadığını, bu felaketlerden korkmadığını veya bu eylemlerle yılmayacağını dile getiren Burhan, "Hepimiz bu milisleri (Hızlı Destek Kuvvetleri) ve işbirlikçilerini yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

Burhan, "Sudan halkına saldıran herkese şunu söylüyoruz, kısas vakti gelecek ve biz muzaffer olacağız." dedi.

Bu sabah, Sudan'ın geçici idari merkezi konumundaki Port Sudan kentinde bulunan uluslararası havalimanı ile deniz limanında patlamalar olmuş ve yangın çıkmıştı.

Sudan, saldırılardan Hızlı Destek Kuvvetleri'ni (HDK) ve ona destek verdiğini iddia ettiği Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) sorumlu tutarak "saldırgan ülke" ilan etmiş ve diplomatik ilişkileri kesmişti.