Asya'da gerilim tavan yaptı! Hindistan'dan Pakistan'a füze saldırısı

Sonunda korkulan oldu! Komşu ülkeyi füzelerle vurdular
'İmamoğlu'na suikast ihbarı' iddiasıyla ilgili Emniyet'ten açıklama

İmamoğlu ile ilgili "suikast" iddiası! Emniyetten açıklama var
Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu

Trump aylardır vurduğu ülkeye saldırıları durdurdu
İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti

Eczacıbaşı ailesinin acı günü! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri ile Mücadeleye Devam Edileceği Vurgulandı

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri ile Mücadeleye Devam Edileceği Vurgulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Port Sudan'da gerçekleşen saldırılara karşı bu sabah önemli açıklamalarda bulundu. Hızlı Destek Kuvvetleri'ni hedef alarak, Sudan halkının yılmayacağını ve bu milisleri yenmeye kararlı olduklarını ifade etti.

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, "Hepimiz bu milisleri (Hızlı Destek Kuvvetleri) ve işbirlikçilerini yeneceğiz." dedi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, bu sabah saldırıya uğrayan ve dumanların yükseldiği Güney Limanı önünden açıklama yaptı.

Burhan, açıklamada, sivil veya askeri tesislerin herhangi bir şekilde tahrip edilmesinin "yalnızca Sudan halkının sabrını ve uyumunu artıracağını" vurguladı.

Sudan halkının bu tür olaylardan endişe duymadığını, bu felaketlerden korkmadığını veya bu eylemlerle yılmayacağını dile getiren Burhan, "Hepimiz bu milisleri (Hızlı Destek Kuvvetleri) ve işbirlikçilerini yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

Burhan, "Sudan halkına saldıran herkese şunu söylüyoruz, kısas vakti gelecek ve biz muzaffer olacağız." dedi.

Bu sabah, Sudan'ın geçici idari merkezi konumundaki Port Sudan kentinde bulunan uluslararası havalimanı ile deniz limanında patlamalar olmuş ve yangın çıkmıştı.

Sudan, saldırılardan Hızlı Destek Kuvvetleri'ni (HDK) ve ona destek verdiğini iddia ettiği Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) sorumlu tutarak "saldırgan ülke" ilan etmiş ve diplomatik ilişkileri kesmişti.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küresel ısınma, ölümcül mantar hastalığını Avrupa'ya yayabilir

Ölümcül hastalık Avrupa'ya yayılabilir: Tedavisi son derece zor
14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı

Mide bulandıran olay! Küçücük çocuğa cinsel istismarda bulundular
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.