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HDK Kurdufan Başkanı İstifa Etti

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Sudan'da HDK'nin atadığı Kuzey Kurdufan Bölgesi Başkanı Hamad Halife, örgütten ayrıldığını açıkladı. HDK'yi 'başıboş milis' ve etnik çatışma körüklemekle suçlayan Halife, devlet kurumlarının geri dönmesini istedi.

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından Kuzey Kurdufan Bölgesi Başkanı olarak atanan Hamad Muhammed Hamid Halife, HDK saflarından ayrıldığını ve üstlendiği görevlerden istifa ettiğini açıkladı.

Halife, istifasını, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna verdiği canlı röportajda duyurdu.

HDK'yi "başıboş milisler" olarak nitelendiren Halife, HDK'yi kabileler arası, toplumsal ve etnik çatışmaları körüklemekle suçladı.

Halife, HDK saflarından ayrıldığını ve üstlendiği görevlerden istifa ettiğini belirterek devlet kurumlarının Kurdufan ve Darfur bölgelerine yeniden dönmesi çağrısında bulundu.

HDK'nin kontrolündeki bölgelerde Sudanlı sivillerin yaşadığı insani durumun "yürek parçalayıcı" olduğunu ifade eden Halife, HDK'yi, kentleri yıkmaya ve sivilleri öldürmeye devam etmekle suçladı.

Halife, "Tasis hükümeti" olarak bilinen yapının HDK'nin uygulamalarına siyasi bir örtü sağladığını savunarak "Tasis hükümeti"nin uluslararası çağrılara kulaklarını tıkadığını ve HDK'nin uygulamalarına karşı "işbirlikçi ve ihmalkar" davrandığını öne sürdü.

HDK, Hamid Halife'yi, geçen yıl "Tasis" ittifakı tarafından kurulan hükümetin Başkanlık Konseyi üyeliğine ve Kordofan Bölgesi Başkanlığına atamıştı.

HDK saflarında son dönemde yaşanan siyasi ve askeri düzeydeki ayrılıklar gün yüzüne çıkıyor. Örgüt içinde artan iç gerilimler ve askeri baskılar nedeniyle örgütten ayrılan bazı saha komutanları ile siyasi isimler, Sudan ordusuna katılıyor.

Sudan, Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden savaş nedeniyle ağır bir insani ve güvenlik kriziyle karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA
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