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Sudan'da HDK'nin İHA saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti

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Sudan'ın Omdurman kentinde Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) düğüne giden sivilleri taşıyan araca insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda aynı aileden 5 kadının da bulunduğu belirtilirken, HDK sivilleri kasten hedef almakla suçlandı.

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), ülkenin Omdurman kentinde düğüne giden sivilleri taşıyan araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda, 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Sudan Doktorlar Ağından yapılan yazılı açıklamada, Omdurman'ın batısındaki Assadirat yolunda seyreden sivil bir aracın, HDK'ye ait İHA tarafından hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda aynı aileden 5'i kadın 10 sivilin hayatını kaybettiği, vurulan aracın alev alarak tamamen yandığı aktarıldı.

HDK'nin sivilleri kasten hedef almakla suçlandığı açıklamada, saldırının uluslararası insancıl hukukun "açık ihlali" olduğu ve bölgede sivillere yönelik sistematik saldırıların bir parçasını oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşlara, uluslararası hukuk ve insancıl normları ihlal ederek sivilleri hedef aldığı gerekçesiyle HDK liderliği üzerinde baskı kurmaları çağrısında bulunuldu.

HDK'den saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi yaşamını yitirdi, milyonlarca kişi yerinden edildi.

BM verilerine göre, ülkede milyonlarca kişi de açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
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