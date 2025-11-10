Haberler

Sudan'da Acil İnsani Yardım İhtiyacı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Port Sudan İnsani Yardım Komisyonu Komiseri Selva Adem, Hızlı Destek Kuvvetlerinin saldırıları nedeniyle kuzey bölgelerdeki on binlerce insanın acil yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Adem, Türkiye'nin Sudan halkına yaptığı insani yardımlardan dolayı teşekkür etti.

PORT Sudan İnsani Yardım Komisyonu Komiseri Selva Adem, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) saldırıları ve çatışmalar nedeniyle Kuzey Darfur ve Kuzey Kurdufan'dan ed-Debbe ile el-Ubeyd kentlerine sığınan on binlerce kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Adem, ülkenin doğusundaki Port Sudan'da bulunan ofisinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ve Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız ile yaptığı görüşmenin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye devleti, kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının Sudan halkına zor dönemde verdikleri destek için teşekkür eden Adem, "Bize en zor anda ulaşan Türkiye ve kuruluşlarına şükranlarımı sunuyorum. Yanımızdaydılar." dedi.

"Türkiye, herhangi bir çıkar amacı taşımıyor"

Türkiye'nin çıkar gözetmeden Sudan halkına insani yardım sunduğunu belirten Adem, "Türkiye, herhangi bir çıkar amacı taşımıyor, sadece Sudan'daki kardeşlerine insani yardım sunduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

HDK saldırıları sonrası Kuzey Darfur ve Kuzey Kurdufan'dan büyük göçler yaşandığını aktaran Adem, en yoğun toplanma noktasının ed-Debbe şehri olduğunu söyledi.

Adem, her geçen gün yerinden edilenlerin sayısının arttığını vurgulayarak, "Rakamlar sürekli değişiyor, çünkü her gün yeni gruplar yola çıkıyor." ifadesini kullandı.

On binlerce kişinin barınma, gıda, tedavi, ilaç ve çevre sağlığı desteğine acil ihtiyaç duyduğunu dile getiren Adem, ordu kontrolündeki Hartum, Vad Medeni ve Sinnar şehirlerine gönüllü geri dönüşlerin başladığını, bu bölgelerde sağlık tesislerinin onarımı, yeni sağlık merkezleri, su kuyularının rehabilitasyonu ile konut ve tarım altyapısının yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Çekya'dan Fatih Terim için resmi açıklama

Çekya'ya gidiyor mu? Fatih Terim için resmi açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.