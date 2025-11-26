Sudan'da 3 Ay Süreyle Ateşkes Kararı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) 3 ay süreyle düşmanlıkların durdurulmasını içeren ateşkes kararının "doğru yönde adım" olduğunu söyledi.

Dujarric, günlük basın toplantısında, HDK tarafından alınan 3 ay süreyle düşmanlıkların durdurulmasını içeren ateşkes kararını değerlendirdi.

Bu kararın "doğru yönde adım" olduğunu belirten Dujarric, "Daha önemlisi, sivillerin korunması, samimiyetin kanıtı olacaktır. Onlar (HDK), insani yardımların belli ölçüde ulaşmasına ve bağımsız çalışmamıza izin vermelidir. Birçok insana, birçok Sudanlı sivile ulaşmaya çalışırken tabii ki bunu test edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin lideri Muhammed Hamdan Dagalu, 24 Kasım'da yaptığı açıklamada, 3 ay süreyle düşmanlıkların durdurulmasını içeren ateşkes ilan etmişti.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.