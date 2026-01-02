Umut Kervanı Vakfı ve Avrupa Yetim Eli, Sudan'a acil yardım ulaştırdı

Umut Kervanı Vakfı ve Avrupa Yetim Eli, yıllardır süren iç savaş ve insani kriz nedeniyle mağdur ve muhtaç durumdaki Sudan halkına acil yardım ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 3 yıldır süren iç çatışmaların pençesinde on binlerce kişinin katledildiği, dünyanın en büyük yerinden edilme kriziyle karşı karşıya olan ve 13 milyon insanın yuvalarından koparıldığı Sudan'a yönelik yardım çalışmaları devam ediyor.

Mağdur ve muhtaç insanların sesini duyurmak ve onlara çare olmak amacıyla ülke için yardım seferberliği başlatan Umut Kervanı ve Avrupa Yetim Eli ekipleri, acil yardım ulaştırmak için bölgeye gitti.

Sudan'a ulaşan ekipler, acil yardım projesi kapsamında 5 bin 500 kişiye sıcak yemek, 650 gıda kolisi, 500 bebek maması, 70 aileye çadır ve nakdi yardım çalışması yaptı. Ayrıca, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kurban kesimi de gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Umut Kervanı Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, ülkenin çeşitli bölgelerinden kaçarak burada yaşam mücadelesi veren halka yönelik çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Avrupa Yetim Eli Temsilcisi Nizamettin Aygan da Sudan'da binlerce aileye sıcak yemek, nakdi yardım, battaniye dağıtımı ve gıda yardımlarıyla çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.