Suç Örgütü Soruşturmasında Bir Gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğindeki suç örgütü soruşturmasında, Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı. Kangal'ın, tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşinin kardeşi olduğu öğrenildi.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı.
Kangal'ın, aynı soruşturma kapsamında tutuklanan ve Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'ın eşinin kardeşi olduğu öğrenildi.
Kangal'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel