Suç örgütü lideri Sedat Peker'den aylar sonra Instagram paylaşımı: Bazı kalpler birbirlerini sessizlikte bile anlar - Haberler

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Suç örgütü lideri Sedat Peker'den aylar sonra Instagram paylaşımı: Bazı kalpler birbirlerini sessizlikte bile anlar

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, aylar sonra Instagram hesabı üzerinden paylaşım yaptı. En son 22 Kasım 2021 tarihinde bir paylaşım yapan Peker, eşi Özge Peker ile evlilik yıldönümlerini kutladığı anlara ilişkin bir fotoğrafı "Bazı kalpler birbirlerini sessizlikte bile anlar. Nice mutlu anılarımız olsun aşkım" notuyla paylaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye iadesi talep edilen firari suç örgütü lideri Sedat Peker aylar sonra resmi Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Eşi Özge Peker ile evlilik yıldönümlerini kutlayan Sedat Peker, paylaşımlarının altına "Bazı kalpler birbirlerini sessizlikte bile anlar. Nice mutlu anılarımız olsun aşkım" notunu düştü.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'den aylar sonra Instagram paylaşımı: Bazı kalpler birbirlerini sessizlikte bile anlar

Özge Peker ise Sedat Peker'in paylaşımının altına "Seninle her şeye varım ben" yorumunda bulundu.

Suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya platformu Instagram üzerinden son paylaşımını 22 Kasım 2021 tarihinde yapmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Sedat Peker Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Gezgin:

Suç örgütü lideri, mafya bozuntusu sedat, senin de zamanın geçti be :)

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Eğrioturdoğrukonuş:

Dubai de yaşayabilecek parayı garsonluk yaparak mı kazanmış?

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
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