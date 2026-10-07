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SUBÜ 11 akademik kadro için ilan yayımladı, başvurular 15 gün sürecek

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SUBÜ, 11 akademik personel alımı için ilan yayımladı. Alımlar profesör, doçent ve 9 doktor öğretim üyesi kadrolarında yapılacak; başvurular Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapılabilecek, süreç ilan.subu.edu.tr adresinden takip edilebilecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 11 akademik personel alımı için ilan yayımladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu, Hendek Meslek Yüksekokulu ve Pamukova Meslek Yüksekokulu'nda görevlendirilmek üzere personel alım ilanına çıkıldığı belirtildi.

İlanla profesör, doçent ve 9 doktor öğretim üyesi alınacağı aktarılan açıklamada, kadrolar için ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, başvuru süreci ve sonuçların "https://ilan.subu.edu.tr/" adresinden takip edilebileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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