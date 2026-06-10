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Suavi'den Eserlerinin Kullanımına İlişkin Tepki

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Sanatçı Suavi, CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası kendisine ait eserlerin izinsiz kullanılmaması gerektiğini belirterek, sürecin takipçisi olacağını duyurdu.

(ANKARA) - Sanatçı Suavi, CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası kendisine ait olan ya da yorumcusu olduğu eserlerin izinsiz kullanımına ilişkin açıklama yaptı.

"Geliyor Kılıçdar, Kılıçdaroğlu" şarkısını yapan Onur Akın'ın ardından Suavi, şarkılarının izinsiz kullanılmamasını istedi. Suavi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli dostlar… Bana ait olan ve/veya yorumcusu olduğum hiçbir eserimin-eserin BUTLAN ile göreve gelenler ve onun tarafı olanlar eliyle, herhangi bir ortamda kullanılmasını istemediğimi… olası izinsiz kullanımlara karşı sürecin takipçisi olacağımı paylaşmak isterim. Saygıyla" ifadesini kullandı."

Kaynak: ANKA
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