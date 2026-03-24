"Ses ve Renkle Sanatta 50 Yıl" sergisi AKM'de sanatseverlerle buluştu

Sanatçı Suat Arıkan'ın 'Ses ve Renkle Sanatta 50 Yıl' adlı sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide farklı malzemelerle çeşitli eserler ve heykeller yer aldı. Arıkan, serginin kendi hayatının bir yansıması olduğunu belirtti.

Sanatçı Suat Arıkan'ın 50. sanat yılına özel hazırlanan "Ses ve Renkle Sanatta 50 Yıl" sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) sanatseverlerle buluştu.

Ressam, müzisyen ve heykeltıraş Arıkan'ın sanat yolculuğunu ele aldığı, sulu boya, akrilik, yağlı boya, guaj, pastel gibi farklı malzemelerle kağıt, tuval, film, mukavva ya da ahşap üzerine eserlerin yer aldığı sergide, çeşitli heykeller de izleyiciye sunuldu.

Küratörlüğünü Denizhan Özer'in üstlendiği serginin açılışında Arıkan mini bir konser de verdi.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı, etkinliğin aslında bir hayat sergisi olduğunu belirterek, "41 yıldır oynadığım eserlerin kostümleri, aksesuarları, yaptığım resimler, kullandığım malzemeler, aklınıza ne geliyorsa hayatımda yer alan bütün bu şeyler bu gece buluştu ve seyirciye sunuldu." dedi.

"Bundan sonraki hayatımın ilk günü"

Kendisinin de bizzat her gün sergi alanında olacağını ve izleyenlere sergiyi açıklayacağını aktaran Arıkan, "Sulu boyasından, guajından, akriliğinden, yağlı boyasına, mürekkebinden kara kalemine kadar aklınıza ne geliyorsa manzara, portre, ölü doğa, farklı şeyler, soyutlar, figüratif resimler, her şey bu sergide boca edilmiş. Hayatım boca edilmiş." ifadelerini kullandı.

Suat Arıkan, kendisi için de serginin duygusal bir yeri olduğuna işaret ederek, "Bütün anılarım canlanıyor. Yaptığım zamanları hatırlıyorum. 1974'te başlayan bir serüven. Yukarıda 1974 tarihli, İstanbul'a ilk geldiğimde Haydarpaşa İskelesi'nde yaptığım kara kalemi de koydum. Bu sergi bir son değil, bundan sonraki hayatımın ilk günü." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi, 2 Nisan'a kadar AKM'de görülebilecek.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker
