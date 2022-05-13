Su tankları arasında sıkışan kedi için seferber oldular

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, restoranın 2 dev su tankının arasına sıkışan Kedi, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Restoranın bodrum katından sürekli kedi sesi gelmesi, işletme sahiplerini şaşırttı. Depoda arama yapıldı fakat kedi bulunamadı. Sesler ikinci gün de devam edince kedinin, 2 dev su tankının arasında sıkıştığı fark edildi. Bunun üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye kurtarma ekibi, kediyi 30 dakika süren çabanın ardından kurtardı. Kedi ise dışarı çıkarılmak istendiği sırada kaçtı. Bir süre bodrum katında gezen kedinin daha sonra dışarı çıktığı görüldü.