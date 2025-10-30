Su Kuyusuna Düşen İnek Kurtarıldı
Siirt'in Baykan ilçesinde, sahibi tarafından 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düştüğü fark edilen inek, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Siirt'in Baykan ilçesinde su kuyusuna düşen inek ekiplerce kurtarıldı.
Dedebakır köyünde ineğinin 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düştüğünü gören sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel