Su Kuyusuna Düşen İnek Kurtarıldı
Çorum'un Dodurga ilçesinde bir inek, su kuyusuna düştükten sonra belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. İnek, Alpagut köyünde Mustafa T'ye ait bahçeye girmişti. Durumu fark eden Mustafa T, yardım talebinde bulundu ve ekipler ineği kepçe yardımıyla kuyudan çıkardı.
Çorum'un Dodurga ilçesinde su kuyusuna düşen inek belediye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Alpagut köyünde Mustafa T'ye ait bahçeye giren inek, su kuyusuna düştü.
Durumu fark eden Mustafa T, Dodurga Belediyesinden yardım istedi.
İhbar üzerine gelen ekipler, halat bağladıkları ineği kepçe yardımı ile kuyudan çıkardı.
Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel