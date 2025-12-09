Su kanalına düşen karacayı, itfaiye kurtardı

ORDU'nun Akkuş ilçesinde hidroelektrik santral barajına ait su kanalına düşen karaca, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Gökçebayır Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki hidroelektrik santral barajına ait su kanalına karacanın düştüğünün fark edenlerin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su kanalına düşüp, mahsur kalan karacayı bulunduğu yerden çıkardı. İtfaiyecilerin omuzunda taşıdığı karaca, yapılan ilk kontrolün ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Karacanın durumunun iyi olduğu belirtildi.