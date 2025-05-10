Su Kanalına Düşen İnek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otlama için bırakılan bir inek su kanalına düşerek mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, iş makinesi kullanarak ineği kurtardı ve kontrol sonrası sahibine teslim etti.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde su kanalına düşen inek, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Otlaması için Fatih Mahallesi'ndeki araziye bırakılan inek, su kanalına düştü.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, iş makinesi yardımıyla ineği bulunduğu yerden çıkardı.
İnek, kontrolün ardından sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel