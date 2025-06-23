STS Bodrum, UN Okyanus Konferansı Yolculuğunu Tamamladı

STS Bodrum, UN Okyanus Konferansı Yolculuğunu Tamamladı
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Cumhuriyet'in ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum, 2900 deniz millik Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı (UNOC) yolculuğunu başarıyla tamamlayarak Bodrum'a döndü. Gemi, önemli Akdeniz limanlarına uğrayarak Türkiye'nin denizcilik mirasını ve çevresel sorunlara yönelik farkındalığı uluslararası platformda tanıttı.

Cumhuriyet'in ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum, 2900 deniz millik Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı (UNOC) yolculuğunu tamamlayarak Bodrum'a döndü.

Bodrum Limanı'nda düzenlenen karşılama töreninde tüm tekneler korna çaldı, bando takımının marşları eşliğinde limandaki yerini aldı.

STS Bodrum Okul Gemisi'nden yapılan açıklamada, geminin Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı (UNOC) kapsamında 23 Mayıs'ta Bodrum Limanı'ndan çıktığı uluslararası deniz yolculuğunu tamamlayarak, Bodrum Limanı'na dönüş yaptığı bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin uluslararası tanıtım çalışmaları kapsamında, Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür Sanat ve Tanıtma Vakfı (BOSAV) ve Maximiles Black The Bodrum Cup işbirliğiyle yolculuğun gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Hem Türkiye'nin denizcilik mirasını tanıtıyor hem de çevresel sorunlara yönelik farkındalığı uluslararası platforma taşıyoruz. STS Bodrum, 2900 deniz mili kat ederek Nice, Bastia, Bonifacio, Acciaroli/Ascea gibi önemli Akdeniz limanlarına uğradı. Bu rota boyunca düzenlenen etkinlikler, Türkiye'nin denizcilik ve çevre bilinci konularındaki kararlılığını gözler önüne serdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yolculuk süresince iklim değişikliği, istilacı türler, deniz kirliliği ve mavi ekonomi gibi küresel konuların ele alındığı konferanslara ve temsillere katılım sağlandığı, kortej geçişlerinde Atatürk silüetli yelkeniyle Türkiye'yi temsil ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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