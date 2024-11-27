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Strazburg'da Filistin Halkının Korunması İçin Gösteri Düzenlendi

Strazburg'da Filistin Halkının Korunması İçin Gösteri Düzenlendi
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Fransa'nın Strazburg kentinde, Avrupa Parlamentosu önünde Filistin halkının korunması talebiyle geniş katılımlı bir gösteri gerçekleştirildi. Göstericiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto ederek çeşitli afişler taşıdı ve sivil kayıplara dikkat çekti.

Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) binasının önünde Filistin halkının korunması talebiyle gösteri düzenlendi.

Fransa Filistin Dayanışma Derneğinin (AFPS) Yahudi Tsedek Topluluğunun da aralarında bulunduğu Fransız ve Avrupalı sivil toplum kuruluşlarının (STK) çağrısıyla Filistin destekçileri Strazburg'da AP binasının önünde bir araya geldi.

Filistin halkının korunması talebiyle gösteri düzenleyen destekçiler, ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları, Fransızca, İngilizce ve Almanca dillerinde "Sizin soykırıma destek vermenize izin vermiyoruz", "Soykırımı durdurun" ve "Soykırıma silah yok" yazılı afişler taşıdı.

Gösteride, İsrail'in bir yıldır Gazze'de devam eden saldırılarında hayatını kaybeden bazı sivillerin fotoğraflarının yer aldığı büyük bir afiş de açıldı.

Bazı göstericiler, kefiye takarak eyleme katıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 282 Filistinli öldü, 104 bin 880 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 379'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 806 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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