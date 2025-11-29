Haberler

Stockholm'de İsrail Protestosu: Ateşkes İhlali Tepkilere Neden Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Odenplan Meydanı'nda toplanan göstericiler, insani yardımın kısıtlanmasına ve ateşkesin ihlaline karşı kamuoyunu uyarmak amacıyla çeşitli dövizler taşıyarak seslerini yükselttiler.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail'i, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılardan dolayı protesto etti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail ordusunun 10 Ekim'de devreye giren ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye hava saldırılarında bulunmasına ve insani yardım girişini kısıtlamasına tepki gösterdi.

"Filistin işgali derhal sona ersin", "Soykırım ve abluka sona ersin", "İnsani yardıma serbest erişim ve Gazze'nin yeniden inşası", "İsrail barış anlaşmasına uysun" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsveç hükümetini İsrail'e karşı kapsamlı askeri ambargo uygulamaya davet etti.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Frederik Ericsson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ateşkese uymadığı için sokaklara çıkıp İsrail'i protesto ettiklerini söyledi.

Ne Gazze'de ne de Gazze dışında barışın olduğunu dile getiren Ericsson şu ifadeleri kullandı:

"Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'da, Hamas'ın bulunmadığı yerlerde bile günlük olarak insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Yerleşimciler, İsrail ordusunun yardımıyla, sivil Filistinlileri günlük olarak Batı Şeria'da, zorla yerinden ediyor ve onlara saldırıyorlar. Sözün kısası barış yok, barış olmadığı gibi İsrail'in saldırıları devam ediyor."

Filistin özgür olana kadar sokaklara çıkacaklarını vurgulayan Ericsson, "Filistin özgür değilse, biz de özgür değiliz. Bunun için de sessiz kalmayı reddediyoruz. Çünkü sessiz kalırsak, İsrail'in devam eden soykırımına ortak oluruz." dedi.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Icardi'den derbi öncesi Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Icardi harekete geçti! Bu sözler Fenerbahçelileri kızdıracak
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Hepsi Kadıköy'e geliyor! İsmail Yüksek hakkında bomba gelişme

İsmail hakkında bomba gelişme! Derbide...
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Trump, Venezuela hava sahasının tamamen kapatılacağını açıkladı

Savaş adım adım geliyor! Trump, o bölgede uçmayı tamamen yasakladı
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin rengi değişti

Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin bile rengi değişti
Arda Güler ile Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor

Aynı takımda buluşuyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.