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İsveç'te, İsrail'in Filistin ve Lübnan saldırıları protesto edildi

İsveç'te, İsrail'in Filistin ve Lübnan saldırıları protesto edildi
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İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etti. Göstericiler ateşkes ihlallerine ve silah satışına son verilmesine dair taleplerini dile getirdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Batı Şeria ve Lübnan'a hava saldırıları düzenlemesine tepki gösterdi.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Lübnan'a saldırılar durdurulsun" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmasını ve İsveç'in İsrail'e silah satışına son vermesini talep etti.

Eyleme destek veren bir grup İranlı da ABD ve İsrail'in politikalarını protesto etti.

-"Batı'nın desteği olmadan bu saldırılar yapılamazdı"

Eyleme katılan Azerbaycan asıllı İsveçli aktivist Aydın Amir Hashimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı dünyasının desteği olmadan Filistinlilere yönelik bu adımları atamayacağını savundu.

Batılı ülkelerin, sürece lojistik, ahlaki ve hukuki açıdan katkıda bulunduğunu söyleyen Hashimi, şunları kaydetti:

"Kendi ülkelerinde, tüm Avrupa Birliği genelinde ve ABD'de Filistin hareketini bastırdılar. Hatta ABD'nin bazı eyaletlerinde İsrail'i eleştirmek ya da boykot etmek artık suç sayılıyor. Buna İsveç'te izin vermeyeceğiz ve AB'nin bu yöndeki tavsiyelerinin yasalara dönüşmesini engelleyeceğiz. Yaşananlar karşısında büyük bir üzüntü duyuyoruz ve Filistinlilerin acılarını asla unutmuyoruz."

Süreç içerisinde tehdit, nefret söylemi ve işverenlerden gelen şantajlar gibi çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını belirten Hashimi, tüm baskılara rağmen geri adım atmayacaklarını ve Filistin halkına destek vermeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş
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