Haberler

Stockholm'de İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Eden Gösteri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını ve insani yardım kısıtlamalarını protesto etti. Göstericiler, İsveç hükümetini İsrail'e karşı askeri ambargo uygulamaya çağırdı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail ordusunun 10 Ekim'de sağlanan ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye hava saldırılarında bulunmasına ve insani yardım girişini kısıtlamasına tepki gösterdi.

"Sivilleri bombalamak meşru müdafaa değil. Soykırıma hayır de", "Kurtuluşa erişene kadar direniş", "Filistin için ayağa kalkın", "Gıda kısıtlamasına son verilsin" ve "İsrail barış anlaşmasına uysun" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsveç hükümetini İsrail'e karşı kapsamlı askeri ambargo uygulamaya davet etti.

Gösteriye katılan Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler, AA muhabirine, Filistin'de ateşkesten bahsedildiğini fakat ortada bir ateşkes olmadığını söyledi.

Gazze'de barış anlaşmasına rağmen her gün sivil insanların öldüğünün altını çizen Feiler, "Gazze'de her gün 10 Filistinli öldürülüyor. Batı Şeria'da etnik temizlik devam ediyor. Zeytinlikler sökülüyor. Batı Şeria'daki İsrailli polis ve askerler, Filistinlilere yönelik bu saldırıları durdurmadıkları gibi saldırıların bizzat birer parçasılar." ifadelerini kullandı.

Filistin'de devam eden soykırıma, halkın sürülmesine ve etnik temizliğe olan suç ortaklıklarını kabul etmediklerini aktaran Feiler, "Hükümetlerimiz silah alıp satmaya devam ediyor. İsrail'i siyasi ve diplomatik olarak desteklemeyi sürdürüyorlar. Ekonomik bağlantılara devam ediyorlar ve bu kabul edilemez. Soykırıma suç ortağı olmamız kabul edilemez." dedi.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı

Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı
Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü

Gece yarısı korkutan patlama! Daire kısa sürede küle döndü
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i adeta gol oldu yağdı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i gol oldu yağdı
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek

196 ülke lideri Türkiye'ye geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.