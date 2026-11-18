İsveç'in başkenti Stockholm'de, Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar anısına protesto gösterisi yapıldı.

Stockholm'ün Sergels Torg Meydanı'nda toplanan grup, "Soykırımı Durdurun", "İsrail Soykırım İşliyor", "İsrail Bu Çocuğu Öldürdü", "İsrail Bu Çocuğu Ailesinden Aldı" yazılı pankartlar taşıdı.

Eylem alanına, Gazze'de hayatını kaybeden çocukları simgeleyen kanlı çocuk ayakkabıları, kanlı oyuncaklar ve kefene sarılmış temsili bebekler yerleştirildi.

Alanda, öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu uzun afişler ile Gazze'deki duruma dikkati çeken mesajlar da açıldı.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Rebecca Hybbınette, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Evet, bugün buradayız, çünkü Gazze'deki çocukları ve Gazze'de şu anda yine neler yaşandığını hatırlatmak için bir araya geldik. Bu durum böyle devam ediyor ve bunu hatırlatmak istiyoruz. Biz düzenli olarak her cumartesi de gösteriye gidiyoruz. Ve yine aynı şekilde burada, Sergels Torg'da toplanıyoruz, soykırıma karşı protesto amacıyla.

Bugün faşist vagonların, siyonist vagonların tekrar Gazze'ye doğru yola çıktığını öğrendim. Şimdiden 3 kişi katledildi ve bu çok korkunç. Yaşanan şey bir soykırım."

Kaynak: AA