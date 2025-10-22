STKFest 2025: Sivil Toplum Kuruluşları ile Gençlik Buluşması Başladı

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) işbirliğinde düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları Üniversiteli Gençlik Buluşması "STKFest 2025" başladı.

Halkalı'daki İZÜ Kampüsü'nde başlayan etkinlikte, "Gazze İçin Umut Fidan Dikimi" ve "Gazze İçin Sessizlik Yürüyüşü" yapıldı.

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye'nin geleneğinde sivil toplum bilincinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) canlanması ve hedeflerine yönelik çalışma yapabilmesi için gönüllülere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Gül, "Burada gençlerle sivil toplum kuruluşlarının birbirini tanıması, dünyanın her tarafında bayrağımızın dalgalanması, Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'in genel kurulunda söylediği 'Dünya 5'ten büyüktür' söyleminin altını doldurabilmesi için hepimize görev düşüyor. İsrail'in yıllardır yaptığı zulmün, son 2 yıldır soykırım olarak önümüze çıktığını görüyoruz. Bu 2 yılda Türkiye, hamdolsun bütün sivil toplum kuruluşlarıyla Gazze'de maddi ve manevi üzerine düşeni yapmaya gayret etti." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde de hem sivil toplum kuruluşlarının hem gençlerin elinden geleni yaptıklarını söyleyen Gül, STK ve gençleri birleştiren bu etkinliği çok yararlı bulduğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da İZÜ'nün İlim Yayma Vakfı tarafından 2010 yılında kurulduğunu hatırlattı.

Acar, İsrail'in Gazze'deki soykırımında görüldüğü üzere uluslararası çatışmalarda siyaset ve hükümet kanallarından yürütülemeyecek bazı faaliyetlerde STK'lerin önemli işlevlerde bulunduğunu vurguladı.

TGTV Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Tuğrul ise STKFest'te gençlerin enerjisi ile sivil toplumun tecrübesini aynı masa etrafında buluşturacaklarını dile getirdi.

İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal da STKFest'in gençliğin enerjisini sivil toplumun vicdanıyla bir araya getirdiğini ve burada geleceğin yöneticileri ile bugünün öncülerinin yan yana geldiğini anlattı.

Konuşmaların ardından Vali Gül, öğrencilerle birlikte sivil toplum kuruluşlarının stantlarını ziyaret etti.

İki gün sürecek etkinlikte çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Etkinlik, yarın ödül törenleri ve "Kardeşlik Yemeği" ile sona erecek.