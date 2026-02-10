Haberler

ABD'de 50'den fazla STK, İç Güvenlik Bakanı Noem'in azlini istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de 50'den fazla sivil toplum kuruluşu, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in görevden azli için kongreye mektup gönderdi. Noem'in kamu güvenliğini tehlikeye attığı ve anayasal korumaları ihlal ettiği öne sürülüyor.

ABD'de 50'den fazla sivil toplum kuruluşunun (STK) kongre liderlerine gönderdiği mektupta, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in görevden azlini istediği belirtildi.

The Hill gazetesinin haberine göre, aralarında Ulusal Hispanik Katılım Örgütü, Hizmet Çalışanları Uluslararası Birliği ve Birleşik Çiftlik İşçilerinin yer aldığı 50'den fazla STK, dün kongre liderlerine mektup gönderdi.

Temsilciler Meclisi Üyesi Robin Kelly'nin, Noem'in görevden alınmasını talep eden tasarısının desteklendiği belirtilen mektupta, Noem'in görevine devam etmesinin, kamu güvenliğini tehlikeye attığı, Kongre denetimini engellediği ve anayasal korumayı hiçe saydığı ifade edildi.

Kelly'nin geçen ay öncülüğünü yaptığı ve Noem'i hedef alan tasarıya toplam 70 Demokrat destek vermişti. Üç maddeden oluşan azil tasarısında, Bakan Noem, "Kongre'yi engellemek, kamu güvenliğini ihlal etmek ve çıkar sağlamak" ile suçlanıyor.

Demokratların Noem'e yönelik azil girişimi, Minneapolis'te yaşayan 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good isimli kadının, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ajanı tarafından vurularak öldürülmesinin ardından gündeme gelmişti.

Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elinde tuttuğu Temsilciler Meclisinde Demokratların azil girişiminin kabul edilmesinin çok zor olduğu öngörülüyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı

Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu

Verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu
Tel Aviv ve Atina'nın uykularını kaçıran fotoğraf! Bölgede büyük panik hakim

2 ülkenin uykularını kaçıran fotoğraf! Panik gitgide büyüyor
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde

Herkesi utandıran görüntüleri yeniden gündem oldu
Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi

Temizlik görevlisi, bu görüntülerin ardından işten atıldı
Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu

Verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
ABD'nin petrol ablukası Küba'yı fena vurdu! Uçak seferleri durdu

Trump'ın ablukası ülkeyi fena vurdu! Uçuşlar yapılamıyor