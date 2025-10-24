Haberler

Steven Fagin, Gazze Planı için Sivil-Yönetici Olarak Atandı

Güncelleme:
ABD yönetimi, Yemen Büyükelçisi Steven Fagin'in, Trump'ın 20 maddelik Gazze planı çerçevesinde Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezinin sivil yöneticisi olarak görevlendirildiğini açıkladı. Fagin, Gazze'deki ateşkes sürecinde önemli bir rol üstlenecek.

ABD yönetimi, halen ABD'nin Yemen Büyükelçisi görevini yürüten Steven Fagin'in, Başkan Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze planının uygulanması amacıyla kurulan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezinin sivil yöneticisi olarak görevlendirildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Fagin, Gazze'de ateşkes sürecinde önemli bir rol oynamaya hazırlanıyor.

2022'den bu yana ABD'nin Yemen Büyükelçisi olan Fagin, Trump'ın 20 maddelik Gazze planının uygulanması amacıyla bu hafta açılan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezinin sivil yöneticisi olarak görevlendirildi.

Söz konusu atama kararı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bölgeye yaptığı ziyaret esnasında kamuoyuna duyurulurken, kıdemli diplomatın Gazze'deki ateşkes sürecinde aktif rol oynaması bekleniyor.

2020-2021 döneminde ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinde ve 2018-2019 döneminde ise Erbil'de görev yapan Fagin, uzun yıllardır bakanlıkta Orta Doğu ile ilgili görevler alan kıdemli diplomat olarak biliniyor.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) komutasında, İsrail'in güneyinde bu hafta açılan söz konusu merkezin askeri yöneticiliğini de ABD Kara Kuvvetleri Merkez Komutanı General Patrick Frank üstleniyor.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
