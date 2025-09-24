Steve Buscemi, Tolga Karaçelik'in Filminin Özel Gösterimine Katıldı

Altın Küre ve Emmy ödüllü ABD'li usta oyuncu Steve Buscemi, Tolga Karaçelik'in "Sayko Terapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi" filminin özel gösterimine konuk oldu.

Atlas 1948 Sineması'ndaki gösterimin ardından film eleştirmeni Alin Taşçıyan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye, filmin başrolünde de yer alan Karaçelik ile Buscemi ve Tuğçe Altuğ katıldı.

Film, boşanma sürecinde yazarlık kariyeri de çıkmaza giren bir adamın, emekli bir seri katille kurduğu dostluğu ve bu ilişkinin hayatını ve yazarlığını tamamen değiştirmesini konu alıyor.

"Tolga'ya teşekkür ederim beni bu güzel ülkeye getirdiği için"

Steve Buscemi de ajansı aracılığıyla ilk kez senaryoyu aldığını belirterek, "İlgilerini çekmiş ve sevebileceğimi düşünmüşler. Okudum ve gerçekten ilgimi çekti. Tamamen anladım mı bilmiyorum. Fakat olsun. Sanırım her şeyi bilmeniz gerekmiyor. Karakteri çok sevdim. Şaşırtıcıydı. Nereye gittiğini bilmiyordum. Bir senaryoyu okuduğumda her zaman bunu isterim. Konunun nereye gittiği, neyle ilgili olduğunu bilmiyorsam benim için bir çeşit hayal gibi bir şey. Sonra Tolga ile Zoom üzerinden buluşmaya karar verdik. İlk 5 dakika konuşma, gülüşme ve şakalaşmalarla geçti." diye konuştu.

Türkiye'ye her zaman gelmek istediğini dile getiren sanatçı, Karaçelik ile çalışmanın güzel olduğunu kaydederek, "Tolga'ya teşekkür ederim beni bu güzel ülkeye ve bu güzel şehre getirdiği için." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Buscemi, Türk mizahının ne olduğunu tam olarak bilmediğini dile getirerek, "Tolga'nın bana her sekansı göstermesi çok ilginçti. Bazen, 'Tam olarak bunu mu istiyorsun?' diye sordum. O da 'Evet tam olarak bunu istiyorum.' dedi. Her şeyi anlamam gerekmiyor. Ben de bazı filmlerde prodüktördüm. Yaratıcı yapımcı gibi. Bu filmle ilgili Tolga'nın vizyonunu desteklemeyi gerçekten istedim. Bir aktör olarak benim görevim, onun kafasındaki vizyonu doldurmak." ifadelerini kullandı.

Kişilikleri ve stilleri farklı olsa da yaptığı işe dair kafasında güçlü bir vizyon olan ve tüm set ekibiyle işbirliği içinde olan yönetmenlerle çalışmayı sevdiğine dikkati çeken başarılı sanatçı, Tolga Karaçelik'te de bunu gördüğünü ve çekilen filmin, ilk yaptığı işleri hatırlattığını söyledi.

"Farklı janralarda film çekmeyi seviyorum"

Yönetmen ve oyuncu Karaçelik, filmin konusu kendisine ilk geldiğinde filmin İngilizce yazılması gerektiğini düşündüğünü belirterek, bu nedenle notlarını da İngilizce yazmaya başladığını ifade etti.

Filmde herkesin adeta oyun oynadığına işaret eden yönetmen, "Herkes (karakterler) sanki oyun oynuyor. Dolayısıyla karakterler tam karakter değil. Bir de film benim karakterime de çok benziyor. Ciddi olmaya çalışırken aptalca, aptalca olmaya çalışırken ciddi gibi gözüküyor. Bu 5 yaşında olma halini biraz yansıtmaya çalıştım filmde de. Çünkü biraz oynuyor gibiyim. Fakat, o kendini önemsiyormuş gibi olma halinin saçmalığı da beni filmleri yapmaya iten sebeplerden biri. Başta '40 bin sene öncesi Polonya' diye gördüğünüz bölümü de ben 3 sene yazmaya çalıştım." dedi.

Ödüllü yönetmen Karaçelik, farklı filmler üzerinde çalışmayı sevdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Farklı janralarda film çekmeyi seviyorum. Bu filmin ana motivasyonunu yazarken hiçbir zaman bilmiyorsunuz. Geri dönüp baktığım zaman belki 'Şu' diyebilirim. Kelebekler'de biraz daha belliydi. Amcamı kaybetmiştim ve ölümle dalga geçmek istiyordum. Sarmaşık'ta ülkeyle ilgili düşündüklerimi anlattım. Bu filme baktığım zaman motivasyonun ne olduğunu uzun zaman ben de çözemedim. Daha da esaslı kılan şey ise çok eğlenerek yazdım bu filmi. İlk üç filmi çok acı çekerek yazdım. Bunu da yazarken de güle oynaya yazıyorum. Çok uzun dönem, 'Acaba ben yönetmen mi olmak istiyorum artık? Onun zevkine vardım, o yüzden mi yönetiyorum? diye düşünmeye başladım ve bayağı bir zaman filmi çekmekten de korktum. Bir yandan da çok eğleniyorum bu filmde."

Oyuncu Tuğçe Altuğ ise senaryoyu okuduğunda çok keyif aldığını ve güzel olduğunu söyledi. Yaklaşık bir saati aşan söyleşi, izleyicilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Film, 26 Eylül'de yeniden vizyona girecek.