İngiltere Başbakanı Starmer'dan Londra'daki Aşırı Sağcı Yürüyüşüne Tepki: "Nefrete Geçit Vermeyeceğiz"

(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Keir Starmer, hafta sonu Londra'da düzenlenecek aşırı sağcı "Krallığı birleştir (Unite the Kingdom)" yürüyüşü öncesinde yaptığı açıklamada, organizatörleri "hüküm giymiş holiganlar ve ırkçılar" olarak nitelendirerek hükümetinin "nefret ve bölünmeyi körükleyenlere" karşı kararlı şekilde hareket edeceğini söyledi.

Starmer, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, İngiltere'nin "nezaket, adalet ve karşılıklı saygı üzerine kurulu bir ülke" olduğunu belirterek, farklı geçmişlerden insanların ortak amaç etrafında birleşmesinin ülkenin temel değerlerinden biri olduğunu kaydetti.

Barışçıl protesto hakkını desteklediklerini vurgulayan Starmer, "Ancak nefret şiddete dönüştüğünde yasanın tüm gücünü kullanacağız" dedi. Starmer ayrıca "Daha önce yaptığımız gibi, Birleşik Krallık'a gelip bu nefreti körüklemeye çalışanların girişini yasaklayacağız. Çünkü bu ülke hepimize ait ve buna engel olmaya çalışan hiç kimseye müsamaha göstermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

İngiliz basınına göre Londra'da yarın yapılacak yürüyüş, aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson tarafından organize ediliyor. Yetkililer, etkinliğe katılması beklenen bazı yabancı aşırı sağcı isimlerin ülkeye giriş izinlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Gösteri öncesinde güvenlik önlemleri artırılırken, Londra Polisi olası kamu düzeni risklerini değerlendirdiklerini duyurdu. Açıklamalar, son haftalarda özellikle yerel seçimlerde göçmen karşıtı Reform UK'in birinci parti konumuna yükselmesiyle İngiltere'de artan aşırı sağ tartışmalarının ardından geldi.

Kaynak: ANKA