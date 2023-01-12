Antalya'da stajyeri taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan yazı işleri müdürüne tahliye Güncel Haberler Antalya'da yerel gazetede stajyer olan lise öğrencisi 17 yaşındaki S.N.B.'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan yazı işleri müdürü Y.K. tahliye edildi. Geçen yıl 21 Aralık'ta Muratpaşa ilçesindeki yerel gazetede meydana gelen olayda, lise öğrencisi S.N.B, eylül ayında staja başladığı gazetenin yazı işleri müdürü Y.K.'nin (45) cinsel tacizine uğradığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. "MESAJLARLA TACİZ" İDDİASI S.N.B., şikayet dilekçesinde, Y.K.'nin kendisini mesajlarla taciz ettiğini, olay günü de ofiste ellerini tutup, okşadığını ileri sürdü. Şikayet üzerine gözaltına alınan Y.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı. TAHLİYE EDİLDİ Y.K., savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Y.K., tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Muratpaşa Aralık Güncel Haberler

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