Haberler

Sri Lanka Trafik Kazalarını Önlemek İçin Toplu Taşıma Araçlarını Denetleyecek

Sri Lanka Trafik Kazalarını Önlemek İçin Toplu Taşıma Araçlarını Denetleyecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sri Lanka, eylül ayından itibaren otobüsler dahil tüm toplu taşıma araçlarını denetleyecek. Sürücü ihmali ve mekanik arızaların kazalara yol açtığı belirtilirken, denetimler için teknik eleman alımı da başladı.

KOLOMBO, 20 Temmuz (Xinhua) -- Sri Lanka'da eylül ayından itibaren otobüsler de dahil olmak üzere toplu taşıma amacıyla kullanılan tüm araçlara yönelik denetimler gerçekleştirilecek.

Sri Lanka Ulusal Yol Güvenliği Konseyi Başkanı Manjula Kularatne pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, toplu taşıma araçlarının karıştığı trafik kazalarının en önemli nedenleri arasında sürücü ihmali ve mekanik arızaların bulunduğunu söyledi.

Kularatne, araçların yetersiz bakımından kaynaklanan güvenlik risklerini inceleyen konseyin, otobüslere ve diğer toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirmeye karar verdiğini belirtti. Kularatne, programın toplu taşıma sektöründe faaliyet gösteren tüm araçları kapsayacağını da sözlerine ekledi.

Ülkede denetimleri yürütecek nitelikli teknik elemanların işe alım süreci de başlamış durumda.

Kaynak: Xinhua
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti

Beklenmedik karar! Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi

İstanbullular diken üstünde! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi
Sıfır araç alacaklar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar

Sıfır araç alacaklar dikkat! Bu karar milyonları ilgilendiriyor
Dünya basını, Arjantin'in gaddarlığını konuşuyor

Dünya, Arjantin'in çirkefliğini konuşuyor
İstanbul'u alarma geçiren cisim! SAS komandoları müdahale etti

İstanbul'da böyle bulundu! SAS komandoları hemen müdahale etti
Lamine Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri çılgına çevirecek sözler

Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri sinirden çılgına çevirecek sözler
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz! 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa

Adliyeye sevk edilen Oğuzhan Uğur'u zora sokacak bilirkişi raporu
Kritik hafta öncesi PKK'dan yeni açıklama

Kritik hafta öncesi PKK'dan açıklama: İstenmeyen sonuçlar doğurur