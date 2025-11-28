Haberler

Sri Lanka'da Şiddetli Yağışlar Heyelan ve Sel Felaketine Neden Oldu

Güncelleme:
Sri Lanka'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelan ve sel felaketlerinde ölü sayısı 56'ya yükseldi. 21 kişiden halen haber alınamıyor ve birçok ev, tarım arazisi ile yol sular altında kaldı.

Sri Lanka'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı heyelan ve sel felaketlerinde ölenlerin sayısı 56'ya çıktı.

Ülkede geçen haftadan bu yana devam eden yağışların dün şiddetlenmesiyle yol açtığı afetlerde can ve mal kayıpları oldu.

Sri Lanka Afet Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamaya göre felaketlerde ölenlerin sayısı 56'yı bulurken 21 kişiden hala haber alınamıyor.

Ülkede 600'den fazla sayıda ev, tarım arazileri ve yollar sular altında kaldı.

Öte yandan hükümet, tüm devlet daireleri ve okulların kapatıldığını duyurdu.

Yetkililer, dağlık bölgelerde kaya ve ağaçların raylara düşmesi sonucu bazı tren seferlerinin durdurulduğunu, bazı hatların ise sel nedeniyle su altında kaldığını bildirdi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
