Sri Lanka'da Şiddetli Rüzgarlar 100 Evi Hasar Gördü

KOLOMBO, 19 Ekim (Xinhua) -- Sri Lanka'nın kuzeybatı eyaletinde, olumsuz hava koşullarının tetiklediği şiddetli rüzgarlar nedeniyle yaklaşık 100 ev hasar gördü.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi Medya Sözcüsü Pradeep Kodippili, cumartesi günü yaptığı açıklamada durumdan etkilenen kişilere yardım etmek için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Kodippili, Sri Lanka Meteoroloji Departmanı'nın da halka dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde Batı, Sabaragamuwa, Merkez, Uva, Kuzey Merkez, Doğu ve Kuzeybatı eyaletlerinin bazı bölgelerinde 100 milimetreyi aşan şiddetli yağışların görülebileceğini kaydetti.

Kodippili ayrıca, önümüzdeki 24 saat için 6 bölgeye yönelik heyelan uyarısı yapıldığını da sözlerine ekledi.