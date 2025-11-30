Haberler

Sri Lanka'da Sel ve Heyelan Felaketi: Ölü Sayısı 334'e Yükseldi

Güncelleme:
Sri Lanka'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı heyelan ve sel felaketlerinde ölenlerin sayısı 334'e çıktı. 370 kişiden ise hala haber alınamadığı belirtilirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sri Lanka'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı heyelan ve sel felaketlerinde ölenlerin sayısı 334'e yükseldi.

Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi (DMC), ülkede geçen haftadan bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde can kayıplarının arttığını bildirdi.

Açıklamada, felaketlerde ölenlerin sayısının 334'e çıktığı, 370 kişiden ise hala haber alınamadığı aktarıldı.

Ayrıca arama kurtarma ekiplerinin su baskını ve heyelan riski taşıyan birçok bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği vurgulandı.

Yetkililer, sel sularında mahsur kalan 121 kişinin kurtarılarak güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında Sri Lanka Hava Kuvvetlerine ait bir helikopterin düştüğünü aktaran yetkililer, pilotun hayatını kaybettiğini, 4 personelin ise yaralandığını kaydetti.

1 milyonu aşkın kişinin afetlerden etkilendiğini belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, şiddetli yağışların yol açtığı geniş çaplı hasar nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Dissanayake, arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla 20 binden fazla askeri personelin sahaya sevk edilmesi talimatı vermişti.

Ülkede devlet daireleri ve okullar kapanırken, seller ve heyelanlar nedeniyle birçok yol ve demir yolu da ulaşıma kapatılmıştı.

Kaynak: AA
