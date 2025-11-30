Sri Lanka'da Olağanüstü Hal İlan Edildi

KOLOMBO, 30 Kasım (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun dış mahallelerinde şiddetli yağışların ardından sel sularında mallarını taşıyan insanlar, 29 Kasım 2025.

Son yıllardaki en şiddetli hava felaketlerinden biriyle karşı karşıya olan Sri Lanka'da Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake cuma günü olağanüstü hal ilan etti. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)