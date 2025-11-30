Haberler

Sri Lanka'da Olağanüstü Hal İlan Edildi

Güncelleme:
Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da yaşanan şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketi nedeniyle Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake olağanüstü hal ilan etti.

KOLOMBO, 30 Kasım (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun dış mahallelerinde şiddetli yağışların ardından sel sularında mallarını taşıyan insanlar, 29 Kasım 2025.

Son yıllardaki en şiddetli hava felaketlerinden biriyle karşı karşıya olan Sri Lanka'da Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake cuma günü olağanüstü hal ilan etti. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)

